Минобороны России обнародовало кадры уничтожения диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) ВСУ в Сумской области. Противника ликвидировали артиллерийские подразделения группировки войск «Север».

Воздушная разведка засекла перемещение группы диверсантов ВСУ в районе одного из населенных пунктов. Данные перепроверили и подтвердили, после чего по цели нанесли точные удары, полностью уничтоживший ДРГ.

Группировка «Север» отреагировала оперативно, что позволило предотвратить потенциальную диверсию. Записи объективного контроля подтверждают точность попадания и полную ликвидацию угрозы.

Ранее Минобороны России обнародовало видео ликвидации автомобиля ВСУ, перевозившего боевиков и боеприпасы в Сумской области. Боевую работу выполнили военнослужащие группировки войск «Север», применившие FPV-дрон для удара.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.