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Артиллерия ликвидировала разведгруппу ВСУ в Сумской области

Минобороны РФ опубликовало видео уничтожения ДРГ российскими артиллеристами.
2025-04-18 16:07:47
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России обнародовало кадры уничтожения диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) ВСУ в Сумской области. Противника ликвидировали артиллерийские подразделения группировки войск «Север».

Воздушная разведка засекла перемещение группы диверсантов ВСУ в районе одного из населенных пунктов. Данные перепроверили и подтвердили, после чего по цели нанесли точные удары, полностью уничтоживший ДРГ.

Группировка «Север» отреагировала оперативно, что позволило предотвратить потенциальную диверсию. Записи объективного контроля подтверждают точность попадания и полную ликвидацию угрозы.

Ранее Минобороны России обнародовало видео ликвидации автомобиля ВСУ, перевозившего боевиков и боеприпасы в Сумской области. Боевую работу выполнили военнослужащие группировки войск «Север», применившие FPV-дрон для удара.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #ВСУ #МО РФ #сумская область
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