Священник освятил яйца и куличи на позициях ВДВ в зоне спецоперации

В преддверии Светлой Пасхи в подземном храме группировки войск «Днепр» состоялось освящение куличей, которые были приготовлены специально к праздничному столу.

Военные священники посетили храмы, построенные под землей Новороссийскими и Ульяновскими десантниками в Херсонской и Запорожской областях. Их появлению бойцы всегда рады.

«Общение солдат и офицеров со священнослужителями, участие их в богослужениях, молебнах, просто беседах - очень важная и неотъемлемая часть жизни военного в зоне спецоперации. В жизни бывает всякое, даже в мирное время у людей бывают свои проблемы или мысли, которыми они не могут поделиться даже с близкими людьми. Поэтому когда приходит священник, ты видишь истинную радость, желание, как они тянутся пообещаться, приобщиться, помолиться», - рассказал военный священник отец Станислав.

Пекари из состава соединений ВДВ постарались на славу, они выпекли куличи и хлеб. Мощности полевого хлебозавода позволяют производить выпечку хлебобулочных изделий для обеспечения свежим хлебом всех воинских частей и подразделений в своей зоне ответственности.

«Подразделения ВДВ готовятся к Пасхе. Начали заблаговременно, за семь дней до праздника. Производится выпечка куличей, хлеба, окрашивание яиц. В день Святой Пасхи каждый военнослужащий получит кулич. На позиции будет доставка дронами, никто не останется без кулича», - пообещал начальник продовольственной службы полка Новороссийского соединения ВДВ с позывным Боец.

После приготовления пасхальных куличей военный священник провел ритуал освещения праздничного угощения. Помощники командиров соединений ВДВ по работе с верующими провели службу в батальонах материального обеспечения Воздушно-десантных войск, а затем - на линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской области в составе группировки войск «Днепр». Перед этим они исповедовали и причастили десантников.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.