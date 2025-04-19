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Расчеты FPV-дронов уничтожили технику ВСУ в районе Предтечино в ДНР

Бронетехника ВСУ подрывается на установленных саперами минах, а также становится целью операторов FPV-дронов.
2025-04-19 05:45:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Операторы ударных беспилотников Южной группировки войск уничтожили бронеавтомобиль «Козак» и пикап ВСУ в районе населенного пункта Предтечино в Донецкой народной республике.

Пикап боевиков подорвался на мине, которая была дистанционно установлена при помощи дрона саперами ВС РФ. Точным ударом FPV-дрон окончательно уничтожил автомобиль.

Боевики киевского режима попытались произвести ротацию в районе населенного пункта Предтечино, для чего использовали бронеавтомобиль «Козак».

Разведка вовремя раскрыла планы противника и вывела «дроноводов» на дорогу, по которой двигались ВСУ. Высокая скорость не спасла бронеавтомобиль. Наш беспилотник с легкостью догнал его и ударил в район водительской двери.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

#армия #бронетехника #Минобороны РФ #ДНР #козак #FPV-дрон
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