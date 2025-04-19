Расчеты FPV-дронов уничтожили технику ВСУ в районе Предтечино в ДНР

Операторы ударных беспилотников Южной группировки войск уничтожили бронеавтомобиль «Козак» и пикап ВСУ в районе населенного пункта Предтечино в Донецкой народной республике.

Пикап боевиков подорвался на мине, которая была дистанционно установлена при помощи дрона саперами ВС РФ. Точным ударом FPV-дрон окончательно уничтожил автомобиль.

Боевики киевского режима попытались произвести ротацию в районе населенного пункта Предтечино, для чего использовали бронеавтомобиль «Козак».

Разведка вовремя раскрыла планы противника и вывела «дроноводов» на дорогу, по которой двигались ВСУ. Высокая скорость не спасла бронеавтомобиль. Наш беспилотник с легкостью догнал его и ударил в район водительской двери.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.