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FPV-дрон уничтожил станцию РЭБ и гранатомет противника в зоне СВО

Станция РЭБ «Октава-С» прикрывала позиции националистов на переднем крае.
2025-04-19 06:34:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Станция радиоэлектронной борьбы и замаскированная позиция станкового противотанкового пулемета ВСУ уничтожены на Краматорско-Дружковском направлении спецоперации.

Отличились операторы ударных беспилотников мотострелкового соединения южной группировки войск, которые выследили боевиков и точно поразили вражескую цель.

На кадрах объективного контроля видно, как осторожно заходит на цель FPV-дрон. Убедившись, что цель перед ним оператор наносит удар.

Станция РЭБ «Октава-С» прикрывала позиции националистов на переднем крае, а гранатомет был тщательно замаскирован.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #ВСУ #РЭБ #гранатомет #FPV-дрон #«Октава-С»
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