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«Суперкамы» разглядели технику и боевиков ВСУ на Харьковском направлении

Операторы дрона-разведчика своевременно передали координаты выявленных целей артиллеристам, после чего позиции ВСУ были уничтожены.
2025-04-17 05:13:10
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Разведка группировки войск «Север» обнаружила замаскированную военную технику и скопление живой силы боевиков ВСУ на Харьковском направлении. Для этого расчеты БПЛА использовали дрон «Суперкам». Он позволят вести наблюдение в круглосуточном режиме.

Подготовить «Суперкам» в вылету можно буквально на коленке. На все работы уходит до 20 минут. Бойцы собирают планер, устанавливают оптику, проверяют работоспособность всех элементов и запускают «птичку». Беспилотники постоянно совершенствуются, причем в полевых условиях, рассказали бойцы.

«Что-то мы дорабатываем сами. Уже созданы небольшие лаборатории, где бойцы и техники дорабатывают и улучшают под наши задачи дроны, в том числе трофейные. Мы их используем для дезориентации противника. Враг думает, что это его дрон летит, а на самом деле это не так», - поделился командир подразделения БПЛА с позывным Смайл.

Кроме разведки расчеты «Суперкамов» могут корректировать огонь артиллерии и сопровождать наши штурмовые группы, передавая на землю ценнейшую информацию о расположении противника.

Благодаря современным отечественным разработкам «Суперкам» способен самостоятельно преодолевать воздействие средств радиоэлектронной борьбы, автоматически захватывать цель и передавать ее координаты для дальнейшего уничтожения.

Летает такой дрон высоко и бесшумно, поэтому заметить и услышать его практически нереально. Отличная управляемость и устойчивость в полете позволяют использовать «Суперкам» в сложных погодных условиях.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

#армия #разведка #ВС РФ #бпла #дрон #ВСУ #харьковское направление #Суперкам
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