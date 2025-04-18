Военнослужащие группировки войск «Восток» эвакуировали очередную группу жителей из населенного пункта Константинополь в ДНР. Боевики киевского режима продолжают обстреливать населенный пункт, поэтому людей необходимо как можно скорее доставить в безопасное место.

«Основная проблема - дроны. Стараемся их подавлять при помощи РЭБ, других трудностей нет. Противник работал артиллерией несколько раз, но точных попаданий не было. Все в порядке, довезли людей. Для них это счастье, они давно ждут эвакуацию», - сказал замкомандира взвода с позывным Амур.

Сегодня из села вывезли четверых, в том числе студента одного из местных колледжей по имени Ростислав. Его родители погибли от рук боевиков, ему чудом удалось выжить. Дом Ростислава разрушен.

«Мы до последнего надеялись, что все кончится и мы протянем, но сегодня нас просто выгнали из дома. Двумя снарядами пробили потолок и нам пришлось уходить. Ваши товарищи нам помогли и сказали, куда идти», - рассказал Ростислав.

Операция по спасению мирных жителей длилась около суток, сейчас они находятся в пункте временного размещения, где им предоставили чистую одежду, спальные места и горячее питание.

«Конечно, мы благодарны ребятам. К нам много кто из ваших приходил. Боевики летали и кидали на дома зажигалки, по людям кидали специально. Они знали, что тут живут мирные люди, а все равно бросали на дома и на дворы», - призналась местная жительница Ольга.

Несмотря на то, что среди эвакуированных были пожилые люди, что было прекрасно видно с квадрокоптеров, ВСУ открыли по ним огонь из минометов и пытались поразить FPV-дронами, но благодаря российским военнослужащим никто из мирных жителей не пострадал.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.