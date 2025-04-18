МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Бойцы ВС РФ под обстрелом боевиков эвакуировали жителей Константинополя

Боевики знали, что идет эвакуация мирных жителей Константинополя, но все равно открыли по ним прицельный огонь из минометов.
2025-04-18 06:16:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Военнослужащие группировки войск «Восток» эвакуировали очередную группу жителей из населенного пункта Константинополь в ДНР. Боевики киевского режима продолжают обстреливать населенный пункт, поэтому людей необходимо как можно скорее доставить в безопасное место.

«Основная проблема - дроны. Стараемся их подавлять при помощи РЭБ, других трудностей нет. Противник работал артиллерией несколько раз, но точных попаданий не было. Все в порядке, довезли людей. Для них это счастье, они давно ждут эвакуацию», - сказал замкомандира взвода с позывным Амур.  

Сегодня из села вывезли четверых, в том числе студента одного из местных колледжей по имени Ростислав. Его родители погибли от рук боевиков, ему чудом удалось выжить. Дом Ростислава разрушен.

«Мы до последнего надеялись, что все кончится и мы протянем, но сегодня нас просто выгнали из дома. Двумя снарядами пробили потолок и нам пришлось уходить. Ваши товарищи нам помогли и сказали, куда идти», - рассказал Ростислав.

Операция по спасению мирных жителей длилась около суток, сейчас они находятся в пункте временного размещения, где им предоставили чистую одежду, спальные места и горячее питание.

«Конечно, мы благодарны ребятам. К нам много кто из ваших приходил. Боевики летали и кидали на дома зажигалки, по людям кидали специально. Они знали, что тут живут мирные люди, а все равно бросали на дома и на дворы», - призналась местная жительница Ольга.

Несмотря на то, что среди эвакуированных были пожилые люди, что было прекрасно видно с квадрокоптеров, ВСУ открыли по ним огонь из минометов и пытались поразить FPV-дронами, но благодаря российским военнослужащим никто из мирных жителей не пострадал.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #ДНР #ВСУ #Константинополь #эвакуация
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Высшая школа ПВО
2
Фрегаты 11356. Россия/Индия
3
ТВВИКУ. Высшая школа инженерных войск
4
Броневики СВО. Часть 1
5
Индийская дуэль. Су-57 vs F-35
6
Ми-8. Полет в Магадан
7
Морской корпус Петра Великого. Гардемарины 21-го века
8
СВО. Батальон штурма и разграждения
9
Пожарные в зоне СВО
10
Танковые двигатели. Дизельные
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 