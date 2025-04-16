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Ударная группа вертолетов уничтожила блиндажи ВСУ в Курской области

В составе группы были разведывательно-ударный вертолет Ка-52М, ударный Ми-28НМ и многоцелевой Ми-8.
2025-04-16 11:56:05
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщает об уничтожении украинских блиндажей и боевой техники Вооруженных сил Украины в приграничном районе Курской области. Это сделали летчики ВКС России на вертолетах ударной группы армейской авиации.

В состав ударной группы, как отметили в российском оборонном ведомстве, вошли три вертолета - разведывательно-ударный Ка-52М, ударный Ми-28НМ и многоцелевой Ми-8. 

«Выполнили авиационный удар ракетами НАР С-8. Отход, противоракетный маневр. Вернулись на аэродром базирования», - сказал штурман вертолета Ка-52М Ростислав. 

Он добавил, что победа обязательно будет за российскими войсками. 

Ранее сообщалось, что экипаж Ми-28НМ разнес пункт дислокации расчета беспилотных летательных аппаратов ВСУ в Курской области. Летчики применили авиационные ракеты. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #Ми-8 #Ми-28НМ #Курская область #Ка-52М #приграничье
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