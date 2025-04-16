Ударная группа вертолетов уничтожила блиндажи ВСУ в Курской области

Минобороны России сообщает об уничтожении украинских блиндажей и боевой техники Вооруженных сил Украины в приграничном районе Курской области. Это сделали летчики ВКС России на вертолетах ударной группы армейской авиации.

В состав ударной группы, как отметили в российском оборонном ведомстве, вошли три вертолета - разведывательно-ударный Ка-52М, ударный Ми-28НМ и многоцелевой Ми-8.

«Выполнили авиационный удар ракетами НАР С-8. Отход, противоракетный маневр. Вернулись на аэродром базирования», - сказал штурман вертолета Ка-52М Ростислав.

Он добавил, что победа обязательно будет за российскими войсками.

Ранее сообщалось, что экипаж Ми-28НМ разнес пункт дислокации расчета беспилотных летательных аппаратов ВСУ в Курской области. Летчики применили авиационные ракеты.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.