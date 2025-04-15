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FPV-дрон уничтожил точку взлета БПЛА ВСУ в Сумской области

Обнаруженные цели были оперативно уничтожены точным попаданием FPV-дрона группировки войск «Север».
2025-04-15 18:44:13
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Министерство обороны России опубликовало кадры объективного контроля, подтверждающие уничтожение огневой позиции и точки взлета украинских беспилотников в Сумской области. Удар был нанесен FPV-дроном подразделения группировки войск «Север».

Разведка с помощью беспилотников вскрыла расположение огневой точки ВСУ и место, откуда украинские боевики запускали летательные аппараты. После уточнения координат командование приняло решение об ударе FPV-дроном.

Прямое попадание по цели, зафиксированное в реальном времени средствами объективного контроля, привело к полной ликвидации выявленных объектов. Ликвидация точек взлета БПЛА лишает киевские формирования возможности вести разведку и наносить удары с воздуха.

Ранее Минобороны России показало кадры ликвидации вражеской техники на Южно-Донецком направлении. В районе Богатыря были уничтожены две боевые бронированные машины ВСУ. Технику подорвали бойцы группировки войск «Восток».

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #ВСУ #МО РФ #сумская область #FPV-дрон
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