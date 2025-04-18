ВС РФ нанесли девять групповых ударов по объектам ВПК Украины за неделю

Российские Вооруженные силы за прошедшую неделю нанесли девять групповых ударов по объектам противника. Об этом говорится в недельной сводке Минобороны России о проведении специальной военной операции.

В ходе ударов российские военнослужащие применили высокоточное оружие и ударные беспилотники. Били по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, военным аэродромам, складам вооружения, ракет, иных боеприпасов, ударных дронов и безэкипажных катеров.

Кроме того, поражены центры подготовки операторов дронов, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников. В оборонном ведомстве отметили результативность ударов. Как утверждают в Минобороны, все объекты удалось поразить.

Также Минобороны сообщает об освобождении населенного пункта Валентиновка на территории Донецкой Народной Республики. Ее взяли под контроль подразделения из состава группировки войск «Юг».

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.