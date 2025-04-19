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Военный священник освятил куличи для танкистов в зоне спецоперации

Часть танковых экипажей находятся на постоянном боевом дежурстве, именно для них военный священник провел церемонию освящения пасхальных угощений.
2025-04-19 05:00:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Военнослужащие танкового батальона 51-й общевойсковой армии Южного военного округа встретят праздник Пасхи на Красноармейском направлении специальной военной операции. Часть танковых экипажей постоянно находится на боевом дежурстве.

Именно к ним приехал военный священник отец Иоанн для того, чтобы поддержать бойцов и освятить для них пасхальные яйца и кулич.

«Освящаются куличи… Поэтому ребята смогут вкусить эту еду в пасхальный праздник, почувствовать его не только душой, но и телесно», - поделился своими мыслями военный священник отец Иоанн.

В районе временной дислокации военнослужащие танкового батальона готовятся к празднованию Пасхи и уже заготовили куличи для своих боевых товарищей. Здесь же они, в соответствии с пасхальными традициями, окрашивают куриные яйца. Отец Иоанн доставит их экипажам танков Т-80, выполняющих задачи на линии боевого соприкосновения.

«Возьмем с собой просвирочки, яички, пасочку и в перерыве между работой можно будет отметить с экипажем», - рассказал командир танкового взвода с позывным Гранит.

Военный священник знакомится с экипажем, проводит приготовления и приступает к молитве и обряду освящения пасхальных блюд.

«Когда человек находится в тяжелой ситуации, то от него не зависят многие моменты… Поэтому все люди обращаются к Богу в таких ситуациях. Находясь рядом с ребятами, наблюдаешь духовный путь человека - путь сомнений, путь переживаний, потому что у каждого человека есть свой жизненный путь, пройденный до нахождения здесь», - отметил отец Иоанн.

У танкистов на Красноармейском направлении ежедневно по несколько боевых выездов. Экипажи находятся на круглосуточном дежурстве, чтобы оперативно поддержать свои войска и нанести поражение противнику.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #Пасха #куличи #красноармейское направление #военный священник
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