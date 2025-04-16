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FPV-дрон уничтожил автомобиль ВСУ с боеприпасами в Сумской области

Разведка выявила автомобиль противника. Операторы дронов группировки «Север» нанесли удар, уничтожив технику и личный состав ВСУ.
2025-04-16 18:35:30
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России обнародовало видео ликвидации автомобиля ВСУ, перевозившего боевиков и боеприпасы в Сумской области. Боевую работу выполнили военнослужащие группировки войск «Север», применившие FPV-дрон для удара.

Разведывательный беспилотник обнаружил технику противника, пытавшуюся скрытно передвигаться по лесным дорогам. Координаты цели передали операторам ударного дрона, которые нанесли точный удар. Автомобиль был полностью уничтожен, что подтверждают записи объективного контроля.

Подобные удары важны для срыва снабжения ВСУ и снижения мобильности врага. Применение дронов стало неотъемлемой частью борьбы с диверсионными группами в приграничных районах.

Ранее Министерство обороны России опубликовало кадры объективного контроля, подтверждающие уничтожение огневой позиции и точки взлета украинских беспилотников в Сумской области. Удар был нанесен FPV-дроном подразделения группировки войск «Север».

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #ВСУ #МО РФ #сумская область
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