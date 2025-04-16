Семь беспилотников ВСУ ликвидированы в небе Ивановской области

Минобороны России сообщает об уничтожении семи украинских беспилотников в небе Ивановской области нашими средствами противовоздушной обороны.

Уточняется, что все беспилотные летательные аппараты, запущенные противником и уничтоженные российскими средствами ПВО, были самолетного типа.

Ранее сообщалось, что российские средства противовоздушной обороны сбили такое же количество пущенных противником БПЛА за 50 минут, с 20.00 по 20.50, 15 апреля. Это также были беспилотные летательные аппараты самолетного типа.

Помимо этого, отмечено, что противник провел атаку беспилотниками на гражданскую инфраструктуру города Курск. При этом украинские БПЛА поражали жилые дома в городе.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.