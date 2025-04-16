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Семь беспилотников ВСУ ликвидированы в небе Ивановской области

Отмечено, что беспилотные летательные аппараты противника были самолетного типа.
2025-04-16 10:20:38
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Минобороны России сообщает об уничтожении семи украинских беспилотников в небе Ивановской области нашими средствами противовоздушной обороны. 

Уточняется, что все беспилотные летательные аппараты, запущенные противником и уничтоженные российскими средствами ПВО, были самолетного типа. 

Ранее сообщалось, что российские средства противовоздушной обороны сбили такое же количество пущенных противником БПЛА за 50 минут, с 20.00 по 20.50, 15 апреля. Это также были беспилотные летательные аппараты самолетного типа.

Помимо этого, отмечено, что противник провел атаку беспилотниками на гражданскую инфраструктуру города Курск. При этом украинские БПЛА поражали жилые дома в городе.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#армия #пво #бпла #беспилотники #Ивановская область
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