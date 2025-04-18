Расчет ЗРК «Тор» уничтожил украинскую «Валькирию» в Харьковской области

Расчет зенитного ракетного комплекса «Тор-М» 20-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» уничтожил разведывательный беспилотник ВСУ «Валькирия» в Харьковской области.
Бойцы расчета ЗРК обеспечивают прикрытие мотострелковых подразделений в зоне своей ответственности.
«От поста воздушного наблюдения поступил сигнал о приближающейся цели противника, а именно беспилотного летательного аппарата "Валькирия". Расчет боевой машины "Тор-М2" оперативно выдвинулся на позицию и поразил беспилотный аппарат противника», - рассказал командир зенитно-ракетной батареи с позывным Москва.
Современное радиолокационное оборудование комплекса позволяет операторам быстро обнаруживать воздушные цели и эффективно уничтожать их. Расчет способен поражать до восьми воздушных целей противника с использованием одного боекомплекта.
Командование группировки войск «Запад» высоко оценивает качество боевой работы расчетов зенитных ракетных комплексов по поражению вражеских воздушных целей.
Большинство военнослужащих соединения награждены, а также представлены к награждению ведомственными и государственными наградами.
Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.
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