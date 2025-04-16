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Средства ПВО сбили 26 дронов ВСУ за ночь над российскими регионами

БПЛА сбиты над Воронежской, Белгородской, Курской, Липецкой и Московской областями, а также над Крымом.
2025-04-16 07:40:56
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

За сегодняшнюю ночь средства ПВО сбили 26 украинских дронов самолетного типа. Об этом передает Минобороны России.

В сообщении указывается, что девять беспилотников были уничтожены над территорией Воронежской области. Это большая часть из общего числа сбитых вражеских БПЛА за прошедшую ночь.

Также восемь дронов уничтожили над Белгородской областью, четыре - над Курской, два - над Липецкой и столько же над Крымом, и один дрон был сбит над Московским регионом.

Напомним, за вчерашнюю ночь, 15 апреля, дежурные средства ПВО перехватили и сбили 115 украинских дронов, большая часть из которых была уничтожена в небе над Курской областью.

Материал подготовили Виктория Бокий и Николай Баранов. 

#армия #Минобороны России #ВС РФ #пво #бпла #дроны
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