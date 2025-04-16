Дроноводы «проводили» штурмовиков до крупного опорного пункта ВСУ

Бойцы штурмовых подразделений группировки войск «Восток» в ходе продвижения на Южно-Донецком направлении спецоперации захватили крупный опорный пункт боевиков киевского режима. Большую помощь в этом им оказали операторы разведывательных и FPV-дронов.

«В лесу мы обнаружили около пяти единиц техники, там был хороший укрепрайон. Начали туда отрабатывать артиллерией, танками и FPV-дронами. Все скопление уничтожили», - рассказал оператор БПЛА с позывным Мазай.

Задача операторов БПЛА - находить скопления техники и живой силы противника, а также любые угрозы для наступающих сил. Это пулеметные точки, минометы, окопы и засады.

«Для штурмовика "птичка" - это все. Мы должны найти скопление пехоты, доложить, чтобы штурмовики готовились. Сообщаем им о каждом передвижении врага, что у него есть, где окопы, пулеметы - все сообщаем пехоте, чтобы они понимали. Наших сопровождаем. Летим километра на два впереди и все разведываем, чтобы для парней не было сюрпризов», - объяснил Мазай.

В ходе зачистки отбитого у боевиков опорного пункта штурмовики обнаружили схрон с вооружением западного образца.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.