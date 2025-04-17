Экипаж «Камова» отработал маскировку за 10 минут под дымовой завесой

На аэродромах Тихоокеанского флота прошли учения с участием вертолетов Ка-27, транспортных Ан-26 и противолодочных Ил-38. Наш корреспондент Николай Кугук наблюдал за тем, как экипажи отрабатывают маскировку, транспортировку грузов и перебазирование.

Экипажи вертолетов Ка-27 продемонстрировали навыки маскировки и работы в условиях ограниченной видимости. Аэрозольная завеса скрыла место посадки от «условного противника». За 10 минут после приземления вертолет глушит двигатели и накрывается маскировочными сетями. Второй Ка-27 контролирует процесс с воздуха.

Одной из отрабатываемых задач стала транспортировка грузов массой до двух тонн на внешней подвеске. Пилоты выполнили подъем груза, а также приземление с ювелирной точностью.

«Перевозка на внешней подвеске - очень сложный вид летной подготовки. Обусловлено это тем, что груз весит две тонны. На это влияет ветер, и у летного состава должна быть очень высокая выучка», - рассказал командир вертолета Ка-27 Александр Быков.

Параллельно с вертолетами в учениях участвовали Ан-26 и Ил-38. Экипажи выполняли задачи по перебазированию на другой аэродром.

Учения в Приморье показали, что морская авиация Тихоокеанского флота готова к выполнению задач любой сложности.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.