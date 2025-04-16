ВСУ потеряли до 160 боевиков за сутки боев на Курском направлении

Минобороны России сообщает, что ВСУ потеряли до 160 военнослужащих за сутки ведения боевых действий на Курском направлении.
Помимо этого, российским военнослужащим удалось уничтожить украинский танк, бронетранспортер, две боевые бронированные машины, а также пять автомобилей.
Еще наши бойцы на этом направлении уничтожили три орудия полевой артиллерии. Также отмечено, что враг лишился двух ЗРК «Стрела-10». Кроме этого, российские военнослужащие разнесли на куски две станции радиоэлектронной борьбы противника и столько же РЛС противовоздушной обороны.
Ранее сообщалось, что ударная группа вертолетов российской армейской авиации уничтожила блиндажи ВСУ в Курской области. По словам одного из летчиков, в дело пошли авиационные ракеты С-8.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.
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