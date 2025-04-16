МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

ВСУ потеряли до 160 боевиков за сутки боев на Курском направлении

Также удалось уничтожить танк, БТР, две боевые бронированные машины, автомобили, орудия, ЗРК, РЛС и станции РЭБ.
2025-04-16 14:47:44
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Минобороны России сообщает, что ВСУ потеряли до 160 военнослужащих за сутки ведения боевых действий на Курском направлении.

Помимо этого, российским военнослужащим удалось уничтожить украинский танк, бронетранспортер, две боевые бронированные машины, а также пять автомобилей. 

Еще наши бойцы на этом направлении уничтожили три орудия полевой артиллерии. Также отмечено, что враг лишился двух ЗРК «Стрела-10». Кроме этого, российские военнослужащие разнесли на куски две станции радиоэлектронной борьбы противника и столько же РЛС противовоздушной обороны. 

Ранее сообщалось, что ударная группа вертолетов российской армейской авиации уничтожила блиндажи ВСУ в Курской области. По словам одного из летчиков, в дело пошли авиационные ракеты С-8.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#армия #Курская область #ВСУ #Потери противника
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Высшая школа ПВО
2
Фрегаты 11356. Россия/Индия
3
ТВВИКУ. Высшая школа инженерных войск
4
Броневики СВО. Часть 1
5
Индийская дуэль. Су-57 vs F-35
6
Ми-8. Полет в Магадан
7
Морской корпус Петра Великого. Гардемарины 21-го века
8
СВО. Батальон штурма и разграждения
9
Пожарные в зоне СВО
10
Танковые двигатели. Дизельные
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 