«Страна не бросит»: бойцы ВС РФ рассказали, как выдержали плен

Долгожданная дорога домой для 246 освобожденных из украинского плена российских военнослужащих завершилась на бетонке московского аэродрома. Сразу из самолета они проходят в автобусы. По дороге успевают ответить на вопросы корреспондента «Звезды».

«До сих пор не могу поверить, что все кончилось. Огромная благодарность товарищу Верховному Главнокомандующему и Минобороны, которые вернули нас домой. Это просто не объяснить, все было очень сложно. Рядом оставались близкие, товарищи, которые успокаивали, что родная страна нас не бросит и обязательно вернет домой», - рассказал один из военнослужащих.

Его боевой товарищ не сдерживает слез. В украинских застенках он провел почти год. Все это время мечтал увидеть жену и дочь.

«Успел связаться с родными, поговорил с женой и дочкой. В плену был десять месяцев», - отметил боец ВС РФ.

Для многих наших военнослужащих украинский плен стал тяжелым испытанием, не только физическим, но и моральным. Враг пытался подавить самое главное - волю к жизни и надежду на скорое освобождение.

«До лагеря было больно и страшно, потом уже более-менее. Когда только попал в плен - начались допросы по подвалам и тому подобное. Месяц меня допрашивали и потом отвезли в лагерь. Там уже меня не трогали», - признался освобожденный военнослужащий.

Уже в автобусе многие бойцы по настоящему осознают, что вернулись домой. Они звонят родным, аплодируют друг другу, шутят и благодарят журналистов. Впереди медицинская и психологическая реабилитация в военных госпиталях Минобороны РФ.

Напомним, сегодня с подконтрольной Киеву территории были возвращены 246 военнослужащих ВС РФ. Украинской стороне передали такое же количество солдат ВСУ. Кроме того, киевскому режиму передали 31 раненого в обмен на 15 наших бойцов, которым требовалась серьезная медицинская помощь. Обмен стал возможен благодаря посредническим усилиям Объединенных Арабских Эмиратов.