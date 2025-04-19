Фомин: ВС РФ и НОАК демонстрируют образец военного сотрудничества

Прошедший в посольстве КНР торжественный прием потомков российских ветеранов, которые участвовали в освобождении Китая от японской оккупации во Второй мировой войне, является крайне важным в преддверии празднования 80-й годовщины Великой Победы. Мероприятие напоминает о славных традициях совместной боевой истории, когда страны приняли на себя главный удар в борьбе с немецким фашизмом и японским милитаризмом. Об этом заявил заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин.

«Советские воины плечом к плечу с китайскими борцами за свободу отдали свои силы, а многие - и свои жизни ради победы над общим врагом», - отметил Александр Фомин.

Генерал-полковник благодарил китайских друзей, в том числе посла Чжан Ханьхуэя за организацию приема.

«Россия, равно как и Китай, бережно хранит память о подвиге своих героических предков, мужество и самоотверженность которых навсегда вписаны в летопись российско-китайского боевого содружества», - подчеркнул Александр Фомин.

Он добавил, что сегодня, как и в 1945 году, РФ и КНР продолжают поддерживать друг друга. Наши страны, подчеркнул военачальник, связывают отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.

«Вооруженные силы России и Народно-освободительная армия Китая регулярно на учебных полигонах проводят мероприятия оперативной и боевой подготовки, демонстрируя образец военного сотрудничества и готовность совместно противостоять любым вызовам и угрозам», - отметил заместитель министра.

Напомним, торжественный прием был посвящен 80-й годовщине Победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам. В нем приняла участие делегация МО РФ во главе с заместителем министра обороны Российской Федерации генерал-полковником Александром Фоминым.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.