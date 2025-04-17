Горемыкин: для раненых бойцов введены дополнительные воинские должности

Специально для ветеранов СВО вводят новые воинские должности. Об этом заявил заместитель министра обороны России Виктор Горемыкин. Заместитель министра обороны посетил госпиталь имени Вишневского.

«Для определения дальнейшего служебного предназначения с каждым из военнослужащих были проведены индивидуальные беседы. По их результатам для вас введены воинские должности и организовано соответствующее обучение для исполнения других воинских обязанностей», - сказал Горемыкин, обращаясь к тяжелораненым.

Также Виктор Горемыкин добавил, что в госпитале имени Вишневского созданы все необходимые условия. В частности, он отметил, что ведутся работы по изготовлению индивидуальных протезов для каждого получившего тяжелое ранение военнослужащего.

Горемыкин вручил военнослужащим документы о пройденном обучении, а тем, кто отличился в зоне боевых действий, еще и государственные награды.

Ранее сообщалось, что государственные награды отличившимся военнослужащим вручил министр обороны России Андрей Белоусов. Он сделал это в ходе рабочей поездки на командный пункт группировки войск «Запад».

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.