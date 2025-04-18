МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

ВСУ атаковали энергообъекты России четыре раза за сутки

Атакам подверглась инфраструктура Белгородской, Курской, Брянской и Воронежской областей.
2025-04-18 15:21:42
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Минобороны России сообщает, что противник четыре раза за сутки атаковал энергетические объекты на территории РФ. 

Отмечено, что атаки противника были зафиксированы на территории Курской, Белгородской, Воронежской и Брянской областей. Противник использовал ударные беспилотники и один раз предпринял намеренный обстрел.

Без электроснабжения остались потребители в Ракитянском районе (Белгородская область) и в населенном пункте Троебортное (Севский район, Брянская область). В Курской области произошел обрыв провода, а в Воронежской - повреждение распределительного надземного стального газопровода. 

В российском оборонном ведомстве подчеркнули, что этим самым Киев продолжил односторонние атаки по энергетической инфраструктуре нашей страны. 

Вчера сообщалось, что ВСУ нанесли ущерб российским энергообъектам в семи регионах РФ. Всего же за вчерашний день враг предпринял 10 атак.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#армия #Курская область #Воронежская область #Брянская область #белгородская область #Энергетика #атаки
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Высшая школа ПВО
2
Фрегаты 11356. Россия/Индия
3
ТВВИКУ. Высшая школа инженерных войск
4
Броневики СВО. Часть 1
5
Индийская дуэль. Су-57 vs F-35
6
Ми-8. Полет в Магадан
7
Морской корпус Петра Великого. Гардемарины 21-го века
8
СВО. Батальон штурма и разграждения
9
Пожарные в зоне СВО
10
Танковые двигатели. Дизельные
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 