ВСУ атаковали энергообъекты России четыре раза за сутки

Минобороны России сообщает, что противник четыре раза за сутки атаковал энергетические объекты на территории РФ.

Отмечено, что атаки противника были зафиксированы на территории Курской, Белгородской, Воронежской и Брянской областей. Противник использовал ударные беспилотники и один раз предпринял намеренный обстрел.

Без электроснабжения остались потребители в Ракитянском районе (Белгородская область) и в населенном пункте Троебортное (Севский район, Брянская область). В Курской области произошел обрыв провода, а в Воронежской - повреждение распределительного надземного стального газопровода.

В российском оборонном ведомстве подчеркнули, что этим самым Киев продолжил односторонние атаки по энергетической инфраструктуре нашей страны.

Вчера сообщалось, что ВСУ нанесли ущерб российским энергообъектам в семи регионах РФ. Всего же за вчерашний день враг предпринял 10 атак.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.