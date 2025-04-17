FPV-дрон на оптоволокне уничтожил танк ВСУ в курском приграничье

Минобороны России сообщает об уничтожении украинского танка расчетом FPV-дрона на оптоволоконном управлении в курском приграничье.

Передвижение украинской техники на линии боевого соприкосновения, в числе которой был и этот танк, вскрыли разведчики группировки войск «Север».

В российском оборонном ведомстве отметили, что танк удалось обездвижить в результате прямого попадания еще до появления в воздухе оптоволоконного FPV-дрона. Он уже добил остановленную боевую машину.

Ранее сообщалось, что оператор беспилотного летательного аппарата сжег украинский танк Т-64 в зоне ответственности группировки войск «Запад». Противник пытался прятать танк в лесистой местности, но российские военнослужащие все равно смогли его обнаружить.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.