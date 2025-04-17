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FPV-дрон на оптоволокне уничтожил танк ВСУ в курском приграничье

Танк противника был обездвижен в результате прямого попадания еще до удара оптоволоконного беспилотника, который нанес уже завершающий удар.
2025-04-17 16:47:15
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщает об уничтожении украинского танка расчетом FPV-дрона на оптоволоконном управлении в курском приграничье. 

Передвижение украинской техники на линии боевого соприкосновения, в числе которой был и этот танк, вскрыли разведчики группировки войск «Север». 

В российском оборонном ведомстве отметили, что танк удалось обездвижить в результате прямого попадания еще до появления в воздухе оптоволоконного FPV-дрона. Он уже добил остановленную боевую машину. 

Ранее сообщалось, что оператор беспилотного летательного аппарата сжег украинский танк Т-64 в зоне ответственности группировки войск «Запад». Противник пытался прятать танк в лесистой местности, но российские военнослужащие все равно смогли его обнаружить.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #танк #Курская область #уничтожение #приграничье #FPV-дроны
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