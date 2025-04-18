ВС РФ утром нанесли групповой удар по ключевым площадкам выпуска БПЛА

Минувшим утром российские войска нанесли групповой удар по объектам инфраструктуры украинских военных аэродромов и ключевым площадкам выпуска беспилотников. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
Для поражения было применено высокоточное оружие большой дальности. Также ВС РФ задействовали ударные дроны.
В ведомстве отметили, что цель удара была достигнута, а все объекты поражены.
В МО РФ добавили, что за неделю было нанесено девять групповых ударов.
Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.
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