Выстрелы, гильзы и простреленные мишени: как российские и белорусские десантники готовятся к учениям под Ульяновском

Под Ульяновском началась подготовка к активной фазе учений десантников из России и Белоруссии. В рамках боевого слаживания сводного подразделения военнослужащие двух стран отработали практическую стрельбу по мишеням. Бойцы использовали автоматы Калашникова и пулеметы «Печенег».

Всего в совместных учениях задействуют около 500 военнослужащих из числа ульяновского соединения ВДВ и Сил специальных операций Белоруссии. Маневры пройдут с 16 по 19 марта на полигоне Поливно под Ульяновском.

В учениях примут участие более 400 военнослужащих, около 100 единиц техники Ульяновского гвардейского десантно-штурмового соединения и около 80 военнослужащих соединения ССО РБ.