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Расчеты ПГРК «Ярс» вышли на маршруты боевого патрулирования на Алтае

В ходе учений стратегические ракетчики Барнаульского соединения отработали вопросы передвижения, смены полевых позиций, маскировки и боевого охранения.
2024-12-13 06:00:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Автономные пусковые установки ПГРК «Ярс» Барнаульского ракетного соединения совершили марш в район боевого патрулирования. Видео маневров стратегических ракетчиков публикует Минобороны России.

В ходе учений военнослужащие отработали задачи и вводные, в том числе по совершению маневренных действий на маршрутах патрулирования в темное время суток.

«Расчеты подвижных грунтовых ракетных комплексов (ПГРК) "Ярс" совершают марши протяженностью до 100 км, рассредоточение агрегатов со сменой полевых позиций и их инженерным оборудованием, организацию маскировки и боевого охранения», - рассказал командир группы, капитан Юрий Доронин.

В ходе учений стратегические ракетчики также отрабатывают действия по борьбе с диверсионно-разведывательными группами условного противника.

Плановые мероприятия боевой подготовки позволяют совершенствовать выучку личного состава, слаженность соединений и воинских частей РВСН.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

#армия #учения #Минобороны России #РВСН #Алтайский край #пгрк «ярс»
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