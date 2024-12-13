Расчеты ПГРК «Ярс» вышли на маршруты боевого патрулирования на Алтае

Автономные пусковые установки ПГРК «Ярс» Барнаульского ракетного соединения совершили марш в район боевого патрулирования. Видео маневров стратегических ракетчиков публикует Минобороны России.

В ходе учений военнослужащие отработали задачи и вводные, в том числе по совершению маневренных действий на маршрутах патрулирования в темное время суток.

«Расчеты подвижных грунтовых ракетных комплексов (ПГРК) "Ярс" совершают марши протяженностью до 100 км, рассредоточение агрегатов со сменой полевых позиций и их инженерным оборудованием, организацию маскировки и боевого охранения», - рассказал командир группы, капитан Юрий Доронин.

В ходе учений стратегические ракетчики также отрабатывают действия по борьбе с диверсионно-разведывательными группами условного противника.

Плановые мероприятия боевой подготовки позволяют совершенствовать выучку личного состава, слаженность соединений и воинских частей РВСН.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.