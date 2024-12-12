Триколор над поселком: кадры освобождения Дарьино в Курской области

Штурмовые группы Тульских десантников освободили населенный пункт Дарьино в Суджанском районе Курской области. Кадры боевой работы публикует Минобороны России. На них видно, как самоотверженно и профессионально действуют бойцы.

«Противник был очень серьезный. Мы просто переправились через реку и приступили к зачистке. Зашли сразу в центр. Уничтожили противника на опорном пункте, закрепились, подтянули свои резервы и начали растягиваться. Двигались от дома к дому, от подвала к подвалу, чтобы не оставить врага за спиной», - рассказал командир штурмовой группы с позывным Мамет.

Сначала ВСУ огрызались большими силами, уточнил он. Изначально вооруженные до зубов боевики с каждой попыткой контратаковать становились все менее боеспособными.

Проведя зачистку домов и прилегающей территории штурмовики освободили здание почты, где был основной опорный пункт и центр сопротивления ВСУ. Избегая открытого боя, противник отошел с занимаемых ранее позиций и «окопался» в одном из зданий. Эти позиции с землей сравняли артиллеристы и операторы ударных БПЛА.

«Наши бойцы сражались за каждый метр. Было сложно, но мы справились», - отметил Мамет.

После освобождения и зачистки населенного пункта наши штурмовики приступили к его удержанию. Несколько суток подряд враг пытался отбить Дарьино, но все его накаты разбивались о грамотно организованную оборону наших десантников.

«Враг пытался накатывать каждый день, утром и вечером. Они постоянно подвозили свежие группы. Когда мы зачистили промзону был последний накат. В результате один военнослужащий ВСУ убежал, остальных мы уничтожили. Больше накатов не было», - вспомнил командир штурмовой группы.

В дальнейшем наши штурмовики подняли на самой высокой точке населенного пункта Дарьино флаг России и знамя Воздушно-Десантных войск. Освобождение Дарьино позволяет контролировать подходы к другому населенному пункту и является плацдармом для действий наших войск на правом берегу.

«Это открывает путь для дальнейшего продвижения, потому что населенный пункт находится за рекой. Форсировать ее всегда сложнее. Лучше начинать движение штурмовых групп от реки, нежели до нее начинать действовать», - объяснил Мамет.

Тульское соединение ВДВ продолжает вытеснять противника из Курского приграничья.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.