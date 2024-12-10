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Военнослужащие ВС РФ обеспечили ротацию наблюдателей МАГАТЭ на ЗАЭС

Эта ротация оказалась юбилейной - наблюдатели менялись 25-й раз.
2024-12-10 17:08:46
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщает о безопасном проведении 25-й ротации наблюдателей миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской атомной электростанции. 

Уточняется, что военнослужащие ВС РФ обеспечили проведение этой ротации совместно с подразделениями Росгвардии. 

«В составе миссии прибыли три инспектора, их задача - наблюдение и оценка состояния безопасности Запорожской АЭС», - говорится в сообщении.

В целях безопасности наблюдателей по всему маршруту движения от разрушенного моста у населенного пункта Каменское (Запорожская область) объявлялся режим прекращения огня. Он действовал с 07.00 до 19.00 и неукоснительно соблюдался российскими военнослужащими. 

Еще до того, как началось движение, российские саперы обследовали местность вокруг на наличие неразорвавшихся боеприпасов иностранного и украинского производства. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#армия #МАГАТЭ #запорожская область #ротация #заэс
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