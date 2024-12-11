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МО РФ: удар ATACMS по аэродрому Таганрог не останется без ответа

Противник применил шесть баллистических ракет ATACMS производства Соединенных Штатов Америки.
2024-12-11 18:00:00
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Минобороны России предупредило, что ракетная атака западным дальнобойным оружием по военному аэродрому Таганрог не останется без ответа. Соответствующие меры будут приняты. 

Российское оборонное ведомство отметило, что киевский режим нанес этот удар сегодня утром, используя шесть баллистических ракет ATACMS. Целью стал военный аэродром Таганрог в Ростовской области - это удалось установить достоверно в ходе проведенного разбирательства. 

Две ракеты удалось сбить боевому расчету ЗРПК «Панцирь», оставшиеся отклонили средства радиоэлектронной борьбы. 

Результатом падения фрагментов ракет стали пострадавшие среди личного состава. При этом разрушений на территории аэродрома нет. Два здания на технической территории посекло осколками. Та же судьба постигла три единицы военной автомобильной техники и гражданские автомобили на стоянке, прилегающей к аэродрому. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#армия #ракеты #Ростовская область #ATACMS #удар #Таганрог
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