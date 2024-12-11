Минобороны показало кадры работы прифронтовой лаборатории БПЛА

Минобороны России опубликовало кадры работы техников лаборатории беспилотных летательных аппаратов в зоне проведения спецоперации. Это бойцы группировки войск «Запад», которые ежедневно успешно применяют на передовой самые разнообразные беспилотные системы.

В задачу техников входит не только ремонт БПЛА, но и создание некоторых деталей при помощи 3D-печати, а также внедрение инноваций, делающих дроны неуязвимыми для противника.

«В данной лаборатории мы осуществляем ремонт, производство, прошивку и настройку различных БПЛА и FPV-дронов. Также занимаемся внедрением инноваций и технических новинок. Рынок электроники развивается, растут мощности. Изучаем технические особенности коптеров противника и превосходим его. Недавно внедрили новые защищенные прошивки, которые помогают дронам достигать своих целей», - рассказал начальник лаборатории БПЛА с позывным Теан.

На базе лаборатории также организовано обучение пилотов-наблюдателей и операторов FPV-дронов. В короткий срок здесь готовят ценных специалистов, которые не только филигранно управляют ударными дронами, но и досконально разбираются в этой технике.

«У нас есть класс, где мы проводим обучение операторов FPV-дронов, готовим их по технической части, чтобы каждый оператор знал и понимал, из чего состоит дрон, как его починить, внести конструктивные изменения, чтобы наши специалисты были действительно специалистами», - отметил Теан.

Ежедневное совершенствование знаний и навыков - основные составляющие системы работы. У операторов БПЛА в арсенале есть все необходимое. Снаряды для ударных беспилотных систем, как и сами дроны, поставляют на передовую регулярно.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.