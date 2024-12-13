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Освободившие Желтое штурмовики рассказали о сражении с десантом ВСУ

Населенный пункт Желтое в Донецкой народной республике перешел под контроль Вооруженных Сил РФ в минувший вторник, после тяжелых боев с националистами киевского режима.
2024-12-13 05:00:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Участвующие в освобождении населенного пункта Желтое в Донецкой народной республике бойцы рассказали о ходе штурма и взятии в плен нескольких украинских боевиков.

До того, как первые штурмовые подразделения вошли в поселок, расчеты БПЛА выявили центры сопротивления ВСУ, расположение минометных точек и скопление боевиков. После уничтожения основных позиций врага, наши бойцы зашли в населенный пункт.

«Получили приказ выдвинуться в Желтое. Зашли аккуратно, скрытно. Довольно спокойно заняли позиции. Некоторое время ожидали дальнейших указаний. Штурм как штурм, работали слаженно, аккуратно, как учили. Все прошли четко и гладко», - рассказал стрелок Евгений.

Двигаясь от здания к зданию, штурмовики освободили населенный пункт Желтое Донецкой Народной Республики. Противник с потерей своих позиций не смирился и попытался контратаковать. Десант ВСУ высадился в лесополосе недалеко от поселка.

«Мы находили на точке, через несколько дней противник предпринял наглую попытку отбить населенный пункт, но у них это не получилось», - поделился командир группы, рядовой Николай Трухин.

Дроноводы вовремя обнаружили скрывающегося противника. В результате скоротечного боя украинские боевики понесли потери, а несколько военнослужащих ВСУ сдались в плен.

«Достигли противника, завязался контакт, взяли в плен, когда вели пленных, БПЛА противника били по нам постоянно, но это не помешало нам довести пленных до указанной точки», - вспомнил стрелок, рядовой Евгений Косинцев.

Напомним, об освобождении поселка Желтое стало известно в минувший вторник. Российские войска в зоне ответственности группировки за сутки нанесли огневое поражение живой силе и технике пяти украинских бригад и одного штурмового батальона.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #ВС РФ #штурм #ДНР #ВСУ #дроны #Желтое
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