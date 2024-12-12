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Пленный признался, что командование ВСУ считает своих солдат за «мясо»

Получившего ранение Ивана Сову бросили собственные сослуживцы. Выжил он только благодаря российским штурмовикам.
2024-12-12 11:30:45
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Иван Сова, сдавшийся в плен в Курской области украинский военнослужащий отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ, признался, что его командование совсем не бережет своих же солдат. 

«Нас просто считают за мясо», - отметил он в ходе беседы, запись которой предоставило МО РФ. 

Сова находился на позиции, которую взяли штурмом российские бойцы. Сперва они нанесли удары FPV-дронами, а потом приблизились и предложили противнику сдаться. При этом пленный сообщил, что сослуживцы бросили его раненого и убежали.

Выжил Иван только благодаря российским штурмовикам. Они оказали пленному первую медицинскую помощь и эвакуировали его в тыл.

Ранее пленный украинец Вячеслав Грабына, сдавшийся тоже в Курской области, рассказал, что его бросили в первый бой, толком ничего не объяснив. Позиция была плохая - укрываться в окопах, куда отправило командование, можно было только лежа. Поэтому Вячеслав сдался, едва увидел бойцов ВС РФ. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #Курская область #ВСУ #пленный #Иван Сова
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