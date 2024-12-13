Экипаж Ми-28НМ уничтожил украинский опорник в Курской области

Экипаж вертолета Ми-28НМ в составе смешанной тактической группы поразил личный состав, опорный пункт и технику боевиков в Курской области. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Российской Федерации.

Военное ведомство также показало видео боевой работы. Отмечается, что в ходе выполнения задачи по поддержке сухопутных войск летчики выпустили ракеты по координатам от авиационного наводчика.

После удара экипаж выполнил противоракетное маневрирование на предельно малой высоте с отстрелом тепловых ловушек. Ми-28НМ успешно вернулся на аэродром.

Передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение цели.

Ранее в Минобороны России рассказали, как истребитель-бомбардировщик Су-34 в приграничном районе Курской области сбросил на живую силу и опорный пункт ВСУ планирующие бомбы.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.