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Экипаж Ми-28НМ уничтожил украинский опорник в Курской области

В результате удара также была уничтожена военная техника противника.
2024-12-13 10:08:46
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Экипаж вертолета Ми-28НМ в составе смешанной тактической группы поразил личный состав, опорный пункт и технику боевиков в Курской области. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Российской Федерации.

Военное ведомство также показало видео боевой работы. Отмечается, что в ходе выполнения задачи по поддержке сухопутных войск летчики выпустили ракеты по координатам от авиационного наводчика.

После удара экипаж выполнил противоракетное маневрирование на предельно малой высоте с отстрелом тепловых ловушек. Ми-28НМ успешно вернулся на аэродром.

Передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение цели.

Ранее в Минобороны России рассказали, как истребитель-бомбардировщик Су-34 в приграничном районе Курской области сбросил на живую силу и опорный пункт ВСУ планирующие бомбы.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #вертолет #Ми-28НМ #Курская область #МО РФ #удар
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