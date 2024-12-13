Минобороны России сообщает об уничтожении украинского укрепленного опорного пункта на Красноармейском направлении. Это сделал расчет российского самоходного миномета 2С4 «Тюльпан» из состава группировки войск «Центр».

Российское оборонное ведомство уточнило, что укрепления неприятельского опорного пункта были железобетонными. Из-за них не могли продвинуться дальше наши штурмовики, но 240-миллиметровые мины сделали свое дело и расчистили дорогу.

Стрельбу корректировали разведчики при помощи беспилотных летательных аппаратов. Цель поражалась на более чем 15-километровой дистанции. МО РФ уточнило, что уничтожение укрепления противника позволило российским штурмовикам продвинуться в глубину вражеской обороны.

Ранее МО РФ сообщило о пресечении расчетом миномета «Тюльпан» попытки наступления ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Восток». Тогда целью стала группа моторизованной пехоты неприятеля. Оказавшись под огнем 240-миллиметрового миномета, враг рассеялся, и его атака сорвалась.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.