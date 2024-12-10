ВС РФ установили стабильную связь на Каховском направлении

Специалисты подразделений связи группировки войск «Днепр» в круглосуточном режиме обеспечивают устойчивое управление войсками на Каховском направлении СВО. Работу связистов показала корреспондент «Звезды» Виктория Косогляденко.

В подразделениях войск связи группировки «Днепр» абонент всегда доступен. Если связь и обрывается, то ненадолго. Расчет выполняет свои задачи без единого выстрела. Победа в их деле - это устойчивая связь без помех, причем налаживать ее приходится в самых опасных местах, где спокойно почти не бывает. Стабильный сигнал обеспечен везде. Утечка данных исключена, все засекречено.

Почтальон - это и позывной, и гражданская специальность военнослужащего. Под Марьинкой командовал штурмовым отрядом. После ранения пошел в связисты.

«Раньше были письма, посылки, телеграммы... Сейчас задача осталась та же - обеспечить связь. Засекреченную, стабильную, в труднодоступных местах», - рассказывает Почтальон.

Вышка - лучшее место, чтобы закрепить антенну. Воздушные провода можно протянуть на десятки километров, чем и занимается Кобра. Позывной дали за то, что ловко взбирается на самые высокие конструкции.

«Метров 70 она. Бывают вышки и намного выше. На них залазил, минут, наверное, по 15 уходило», - говорит Кобра.

Невидимые мосты на Днепре теперь повсюду. Благодаря российским подразделениям войск связи вся территория прослушивается и просматривается.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.