Бойцы группировки «Север» доставили гумпомощь жителям Курской области

Со всей страны неравнодушные люди поддерживают жителей Курской области, пострадавших от обстрелов со стороны киевских формирований. Бойцы группировки войск «Север» не остались в стороне и доставили гуманитарный груз проживающим в Льговском районе людям, сообщает Министерство обороны России.

Военнослужащие мотострелкового соединения из Мурманской области обеспечили местное население продуктами питания, средствами гигиены и предметами первой необходимости.

На кадрах от МО РФ местная жительница рассказала, как после украинского обстрела получили повреждения окна и крыши построек. Последствия этого устраняют мотострелки. Они помогают местным жителям восстанавливать поврежденные школы и частные дома. Особенно сложная ситуация - в отдаленных населенных пунктах. Именно в такие районы в первую очередь и направляется гуманитарная помощь.

Ранее сообщалось, что гуманитарную помощь жителям Курской области доставили военнослужащие военной полиции. Люди получили продукты, медикаменты, средства гигиены и прочие предметы первой необходимости.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.