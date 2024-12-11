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Бойцы группировки «Север» доставили гумпомощь жителям Курской области

Местные жители поблагодарили российских военнослужащих за оказанную помощь.
2024-12-11 12:10:57
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Со всей страны неравнодушные люди поддерживают жителей Курской области, пострадавших от обстрелов со стороны киевских формирований. Бойцы группировки войск «Север» не остались в стороне и доставили гуманитарный груз проживающим в Льговском районе людям, сообщает Министерство обороны России.

Военнослужащие мотострелкового соединения из Мурманской области обеспечили местное население продуктами питания, средствами гигиены и предметами первой необходимости.

На кадрах от МО РФ местная жительница рассказала, как после украинского обстрела получили повреждения окна и крыши построек. Последствия этого устраняют мотострелки. Они помогают местным жителям восстанавливать поврежденные школы и частные дома. Особенно сложная ситуация - в отдаленных населенных пунктах. Именно в такие районы в первую очередь и направляется гуманитарная помощь.

Ранее сообщалось, что гуманитарную помощь жителям Курской области доставили военнослужащие военной полиции. Люди получили продукты, медикаменты, средства гигиены и прочие предметы первой необходимости.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Курская область #гумпомощь #приграничье #группировка "север"
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