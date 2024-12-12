Минобороны России сообщает об уничтожении бронеавтомобиля Humvee ВСУ в Харьковской области.

Неприятельский бронированный автомобиль выявили при помощи беспилотного летательного аппарата российские разведчики. Он перевозил украинскую мобильную огневую группу.

Проанализировав полученные данные, наши военнослужащие привлекли к делу оператора FPV-дрона. Он добился прямого попадания в бронеавтомобиль противника.

Ранее сообщалось, что российские дроноводы сорвали атаку ВСУ в Харьковской области и уничтожили украинский танк Т-80, а также боевую машину пехоты. Эта бронетехника сначала подорвалась на минах, а операторы беспилотных летательных аппаратов довершили разгром.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.