Минобороны России сообщает об уничтожении бронеавтомобиля Humvee ВСУ в Харьковской области.
Неприятельский бронированный автомобиль выявили при помощи беспилотного летательного аппарата российские разведчики. Он перевозил украинскую мобильную огневую группу.
Проанализировав полученные данные, наши военнослужащие привлекли к делу оператора FPV-дрона. Он добился прямого попадания в бронеавтомобиль противника.
Ранее сообщалось, что российские дроноводы сорвали атаку ВСУ в Харьковской области и уничтожили украинский танк Т-80, а также боевую машину пехоты. Эта бронетехника сначала подорвалась на минах, а операторы беспилотных летательных аппаратов довершили разгром.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.
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