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Оператор FPV-дрона уничтожил Humvee в Харьковской области

Неприятельский бронеавтомобиль перевозил огневую группу ВСУ.
2024-12-12 17:06:50
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщает об уничтожении бронеавтомобиля Humvee ВСУ в Харьковской области. 

Неприятельский бронированный автомобиль выявили при помощи беспилотного летательного аппарата российские разведчики. Он перевозил украинскую мобильную огневую группу. 

Проанализировав полученные данные, наши военнослужащие привлекли к делу оператора FPV-дрона. Он добился прямого попадания в бронеавтомобиль противника. 

Ранее сообщалось, что российские дроноводы сорвали атаку ВСУ в Харьковской области и уничтожили украинский танк Т-80, а также боевую машину пехоты. Эта бронетехника сначала подорвалась на минах, а операторы беспилотных летательных аппаратов довершили разгром.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#армия #Харьковская область #Humvee #группировка запад #FPV-дрон
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