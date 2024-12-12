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ВСУ дистанционно минируют Угледар при помощи беспилотников

Сейчас под Угледаром российским войскам противостоит украинская бригада теробороны, усиленная отдельными батальонами, и механизированная бригада.
Валентин Матвиенко 2024-12-12 14:04:16
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Корреспондент нашего телеканала Валентин Матвиенко побывал в освобожденном Угледаре. Несмотря на то что непосредственно в городе противника уже давно нет, там по-прежнему опасно.

«Украинские боевики каждый день пытаются атаковать наших военных и оставшихся мирных жителей. С беспилотников сбрасывают снаряды и дистанционно минируют местность», - сказал корреспондент.

Он пообщался с российскими военнослужащими, которые бьют боевиков под Угледаром. Как отметил исполняющий обязанности командира разведбата с позывным Сокол, отойдя из города после его освобождения, противник понес значительные потери.

Чтобы их восполнить, неприятель подтянул резервы с других направлений. Сейчас нашим войскам под Угледаром, по словам Сокола, противостоит 123-я украинская бригада территориальной обороны, усиленная отдельными батальонами, а также 23-я механизированная бригада. 

Противник использует дистанционное минирование регулярно и не стесняется при этом ничего. Так, ранее наш телеканал сообщал, что украинские боевики минируют уже засаженные фермерские поля, чтобы лишить продовольствия мирных жителей.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#армия #беспилотники #Дистанционное минирование #угледар #Южно-Донецкое направление
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