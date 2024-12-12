ВСУ дистанционно минируют Угледар при помощи беспилотников

Корреспондент нашего телеканала Валентин Матвиенко побывал в освобожденном Угледаре. Несмотря на то что непосредственно в городе противника уже давно нет, там по-прежнему опасно.

«Украинские боевики каждый день пытаются атаковать наших военных и оставшихся мирных жителей. С беспилотников сбрасывают снаряды и дистанционно минируют местность», - сказал корреспондент.

Он пообщался с российскими военнослужащими, которые бьют боевиков под Угледаром. Как отметил исполняющий обязанности командира разведбата с позывным Сокол, отойдя из города после его освобождения, противник понес значительные потери.

Чтобы их восполнить, неприятель подтянул резервы с других направлений. Сейчас нашим войскам под Угледаром, по словам Сокола, противостоит 123-я украинская бригада территориальной обороны, усиленная отдельными батальонами, а также 23-я механизированная бригада.

Противник использует дистанционное минирование регулярно и не стесняется при этом ничего. Так, ранее наш телеканал сообщал, что украинские боевики минируют уже засаженные фермерские поля, чтобы лишить продовольствия мирных жителей.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.