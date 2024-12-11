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Пленный рассказал, что его бросили в первый бой, ничего не объясняя

Вячеслав Грабына возмутился тем, что окопы на украинской позиции были такие неглубокие, что из них можно было стрелять только лежа.
2024-12-11 10:53:48
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России публикует видеозапись беседы с пленным украинцем. Вячеслав Грабына признался, что в его подразделении царил такой беспорядок, что его вместе с сослуживцами бросили в первый бой, толком ничего не объяснив. 

В Курской области Вячеслава и его сослуживцев встретил украинский военнослужащий с позывным Мент, который был главным. Но он не стал проводить даже краткий инструктаж - уже через несколько часов приехал пикап, который должен был забрать новичков и отвезти их на позицию.

«Я говорю этому Менту: так объясните, что хоть делать надо, мы все первый раз, первый выход. "Там вам по месту все объяснят, все покажут"», - вспомнил Грабына. 

Но на месте ничего так и не объяснили, потому что, когда пикап домчал боевиков до позиции, по ней уже работали российские минометы. При этом укрепления, как отметил Вячеслав, были незавершенные - прятаться в них можно было только лежа. 

Вячеслав вместе с сослуживцами лежал в этих окопах, пока к ним не приблизились российские штурмовики. Тогда Грабына и сдался. Украинец отметил, что решение оказалось правильным - в плену к нему относились хорошо, и он сохранил свою жизнь.

Ранее пленный из ВСУ предупредил других украинских военнослужащих, что те, кто не сдадутся российским войскам, станут удобрением на Курской земле. Он заметил, что необходимо подумать о семьях - женах и детях, которые ждут боевиков дома.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#армия #Курская область #ВСУ #пленный #Вячеслав Грабына
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