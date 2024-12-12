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Саперы научили собак находить взрывчатку на полигоне в Ленобласти

В Ленинградской области проходят подготовку штурмовые подразделения инженерных войск. В комплекс тренировок входит поиск мин и снарядов при помощи служебных собак.
Роман Закурдаев 2024-12-12 15:37:54
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В Ленинградской области саперы вместе со служебными собаками проходят подготовку. Во время занятий четвероногие друзья помогают военнослужащим находить и обезвреживать взрывоопасные предметы. Корреспондент «Звезды» Роман Закурдаев побывал на полигоне, где смог оценить подготовку военнослужащих.

Бельгийской овчарке по кличке Невар нет еще и двух лет, а это уже полноценный «боец», опытная минно-разыскная собака.

«Собаки, как никто другой, могут помочь нам в будущем и сейчас на освобожденных территориях. Они нужны для поиска и обезвреживания снарядов, мин», - объясняет заместитель командира батальона по военно-политической работе Андруш Галстян.

У Невара сегодня физическая подготовка, собаке развивают выносливость. Разведка и поиск взрывоопасных предметов требуют много сил, особенно если ей предстоит командировка в зону СВО.

На занятиях учитывается опыт, полученный в зоне проведения спецоперации. В комплекс тренировок также входят проведение взрывных работ при штурме зданий и инженерная разведка местности. Для имитации боевой обстановки используются холостые патроны и заряды.

Занятия проходят ежедневно, каждый раз с новыми вариантами развития штурма. Военнослужащие оттачивают навыки под руководством инструкторов с боевым опытом.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Саперы #полигон #собаки #Ленобласть
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