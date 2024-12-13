Начальник аппаратной связи с позывным Кок сравнил боевую машину пехоты M2 Bradley американского производства с российской техникой. По словам военнослужащего, наши машины более скоростные и маневренные, однако западные БМП имеют преимущество в защищенности.

В случае с трофейной Bradley, представленной на выставке в Новочеркасске, броня не выдержала наших ударов. Машину подбили и захватили на Донецком направлении под Авдеевкой. О трофее Кок рассказал нашему корреспонденту Юлии Бабаковой.

«У нас просто сопоставление идет. У них - на массу, на толщину брони. У нас - на маневренность, на уменьшение габаритов идет, чтобы тактически быстрее, а у них на защищенность. Но броня пробита», - сравнил машины начальник аппаратной связи с позывным Кок.

Жители Ростовской области в эти дни могут увидеть вражескую технику, с которой приходится иметь дело нашим бойцам на передовой. Представлены БМП, бронеавтомобили, танки производства США, Турции, Дании, Швеции, Канады, Франции, Эстонии, Великобритании, Хорватии. На каждой машине видны следы работы наших операторов дронов, расчетов минометов и гранатометчиков.

Возле каждого экспоната есть стенд, где пришедшие на выставку могут узнать всю информацию о трофейном экземпляре.

Передвижную выставку постоянно пополняют. Бойцы российской группировки войск «Юг» регулярно захватывают новые трофеи. Выставка будет работать с 10.00 до 18.00 с 12 по 15 декабря. Вход свободный.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.