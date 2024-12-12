Морпехи ТОФ взяли штурмом укрепленные позиции ВСУ в Курской области

Военнослужащие бригады морской пехоты Тихоокеанского флота группировки войск «Север» отбили укрепленные позиции ВСУ в приграничном районе Курской области. Об этом сообщает Министерство обороны России и публикует кадры боевой работы морпехов.

С помощью беспилотников военнослужащие уточнили конфигурацию позиций противника. Штурмовики бригады морской пехоты наступали сразу с нескольких сторон. Они выбили противника из административного здания в одном из населенных пунктов.

Украинские боевики пытались сопротивляться, отстреливаясь из автоматов и применяя гранатометы, но не смогли остановить наши штурмовые группы. Противник понес потери в живой силе и военной технике. Морпехи ТОФ зачистили все окопы и блиндажи. Боевики ВСУ отступили, бросив тела уничтоженных сослуживцев и вооружение, в том числе иностранного производства.

Ранее Минобороны России показало кадры из освобожденного Дарьино в Суджанском районе Курской области. В описании к видео сказано, что населенный пункт был освобожден в ходе тяжелейших боев с боевиками ВСУ.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.