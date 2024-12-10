Пленный ВСУшник призвал украинцев сдаваться, чтобы сохранить жизнь

Взятый в плен солдат ВСУ Виталий Зинкевич на предоставленном Министерством обороны России видео обратился к украинским военнослужащим. Он раскритиковал власти Украины и призвал соотечественников сдаваться, чтобы сохранить жизни.

«С меня хватит. Надо идти сдаваться. Надо идти сдаваться в плен и сохранять свою жизнь для будущего поколения», - заявил пленный.

Зинкевич признался, что вступил в ряды ВСУ добровольно. Однако, попав на передовую, разочаровался в собственных идеалах, а происходящее в украинской армии назвал бардаком.

Виталия пленили в Курской области. ВСУшник заверил, что не хотел ехать в этот регион, однако приказ командования пришлось выполнять.

«Я был проводник. Заблудились в этому лесу. И FPV-дроны, и "скиды" были. Мы не могли спрятаться. Потом нашли какую-то нору. А только мы утром проснулись, нас взяли в плен», - рассказал он.

Зинкевич оценил человечное отношение к украинцам со стороны российских военнослужащих, констатировав, что никакого давления и физического насилия над пленными со стороны бойцов ВС РФ не было.

Ранее другой пленный рассказал, что его мобилизовали в ВСУ, не глядя на туберкулез. По словам украинца, не все мобилизованные, проходившие обучение рядом с ним, даже могли передвигаться по полигону из-за возраста и хронических болезней.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.