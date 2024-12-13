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ВС РФ нанесли массированный удар в ответ на ракетную атаку по Таганрогу

Целью ответного удара стали критически важные объекты топливной и энергетической инфраструктуры Украины, обеспечивающие работу вражеского ВПК.
2024-12-13 12:31:01
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Минобороны России сообщило о массированном ударе в ответ на применение ATACMS по военному аэродрому в районе Таганрога.

В ходе удара российские военные применили высокоточные средства поражения большой дальности воздушного и морского базирования, а также ударные беспилотники. Били по критически важным объектам топливной и энергетической инфраструктуры Украины, обеспечивающим работу украинского ВПК.

Напомним, 11 декабря Киев нанес удар по военному аэродрому в Таганроге. В ходе проведенного разбирательства удалось установить, что противник применил шесть баллистических ракет ATACMS. Две ракеты американского производства сбил расчет ЗРПК «Панцирь», оставшиеся отклонили средства РЭБ.

Результатом падения фрагментов ракет стали пострадавшие среди личного состава. При этом разрушений на территории аэродрома нет. Минобороны России тогда предупредило, что ракетная атака ВСУ западным дальнобойным оружием не останется без ответа и пообещало принять меры.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #ВСУ #МО РФ #Таганрог
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