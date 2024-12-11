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В Новочеркасск привезли трофейную технику ВСУ

Выставка будет работать с 10.00 до 18.00 с 12 по 15 декабря включительно. Вход свободный.
2024-12-11 18:19:02
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Трофеи, добытые военнослужащими группировки войск «Юг» на Донецком и Авдеевском направлениях, прибыли в Новочеркасск, сообщает пресс-служба Южного военного округа. На площади Ермака возле Вознесенского кафедрального собора выставили различные образцы военной техники, включая ту, что Украина получает от западных стран.

Ранее передвижную выставку посетили жители Ростова-на-Дону, Волгограда, Владикавказа, Ставрополя, Краснодара, Майкопа, Магаса, Махачкалы, Астрахани, Элисты, Нальчика и Черкесска.

На начальном этапе жители Ростовской области смогли увидеть 13 единиц техники. По мере движения техники выставка пополнялась новыми трофеями. Сейчас представлены БМП Bradley, Marder, CV90, БМП-1У, М-80, БТР М113А4 и Cougar MRAP, М113G3DK, FV103 Spartan, VAB, Kirpi, бронеавтомобили Roshel, «Варта», «Казак», БТР-3Е1 и БТР-4Е, многоцелевой автомобиль повышенной проходимости HMMWV Humvee, гусеничный наземный беспилотник THeMIS Transport , украинский танк Т-64БВ «Булат».

На отдельной площадке можно увидеть беспилотники, стрелковое и противотанковое вооружение ВСУ. На выставке будут присутствовать участники спецоперации. Они расскажут посетителям, при каких обстоятельствах были взяты трофеи.

Также развернут мобильный пункт отбора на военную службу по контракту. Желающих проинформируют об условиях контракта, расскажут, какие социальные гарантии полагаются контрактникам, доведут до них права и обязанности.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #НАТО #МО РФ #трофеи #новочеркасск #СВО
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