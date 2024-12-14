Расчеты FPV-дронов группировки войск «Восток» уничтожили пикап украинских боевиков в зоне проведения спецоперации. Подобные боевые вылеты наши дроноводы осуществляют ежечасно.

На кадрах объективного контроля видно, как по грунтовой дороге движется пикап с боевиками ВСУ. Точным ударом машину удалось остановить, а ее пассажиров уничтожить.

«Работа есть ежедневно, ежечасно, ежеминутно. Не бывает такого, чтобы у нас не было работы. Тяжелая вражеская бронетехника не осмеливается близко подъезжать. Недавно обнаружили пикап, который успешно поразили FPV-дроном. Также мы поражаем блиндажи противника и корректируем нашу артиллерию», - рассказал оператор БПЛА с позывным Кабан.

Другой расчет БПЛА сумел сорвать проведение ротации боевиков, поразив иностранный бронированный автомобиль. Также под Донецком расчеты дронов уничтожили до десяти националистов, пытавшихся атаковать наши огневые позиции.

Благодаря точной работе наших операторов БПЛА, поддерживаемые ими мотострелковые подразделения российских войск ежедневно освобождают территорию Донецкой народной республики.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.