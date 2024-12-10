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Белоусов поздравил Индию с приемом в ВМС нового фрегата в Калининграде

Фрегат «Тушил» был построен для Минобороны Индии на калининградской верфи.
2024-12-10 16:47:25
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил Минобороны Индии с приемом в состав военно-морских сил нового фрегата «Тушил», построенного на калининградской верфи. Об этом сообщает МО РФ.

Белоусов сделал это в ходе 21-го заседания Российско-Индийской межправительственной комиссии по военному и военно-техническому сотрудничеству под председательством глав оборонных ведомств обеих стран. 

Кроме этого, Андрей Белоусов отметил, что Индия - один из ключевых партнеров России. Отношения между странами, добавил он, носят особо привилегированный стратегический характер. 

«О беспрецедентном уровне доверия между нашими странами говорят интенсивность и глубина военного и военно-технического взаимодействия, которое имеет большие перспективы роста», - заявил Белоусов. 

Андрей Белоусов отметил, что в ходе заседания будут подведены итоги совместной работы за прошедший период. Также стороны определят задачи на будущее. Они будут закреплены в протоколе заседания Комиссии. 

Раджнатх Сингх, министр обороны Индии, в свою очередь, сказал, что Москва и Нью-Дели будут продолжать движение по этому позитивному пути. При этом он заявил, что Индия рассматривает новые области сотрудничества с Россией. Она, отметил Сингх, будет сосредотачиваться на улучшении взаимодействия и увеличения увеличения экономической составляющей в двухсторонних отношениях.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#армия #Индия #фрегат #Раджнатх Сингх #Андрей Белоусов #вмс индии #тушил
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