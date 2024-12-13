Штурмовики «захватили» позиции ВСУ на полигоне для подготовки бойцов

Военнослужащие штурмовых подразделений группировки войск «Восток» продемонстрировали боевые навыки на полигоне для отработки действий по захвату вражеских окопов.

Действуя в составе боевых двоек или троек мотострелки выполняют учебно-боевые задачи прикрывая друг друга при зачистке укрепрайонов и блиндажей противника.

«Мы заходим быстро и работаем эффективно. Нас поддерживают артиллерия и операторы FPV-дронов. Зачастую враг просто убегает», - рассказал командир мотострелкового взвода с позывным Близнец.

Задача штурмовиков - прорвать наиболее сложные участки обороны боевиков и удерживать занятые позиции до прихода основных сил.

Все занятия проходят под контролем опытных инструкторов. Большинство бойцов имеют реальный боевой опыт и охотно делятся им с более молодыми сослуживцами.

Потому что даже на полигоне не может быть никаких ошибок. Все движения оттачиваются до автоматизма, ведь только в этом случае гарантирован успех на поле реального боя.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.