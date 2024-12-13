Пришедшие на пункт отбора по контракту рассказали о мотивации служить

В столичный пункт отбора на военную службу по контракту ежедневно приходят люди, решившие служить в армии. Наш корреспондент Никита Гольдин пообщался с посетителями центра на улице Яблочкова.

В пункте отбора кандидатам нужно иметь при себе паспорт, военный билет, ИНН и СНИЛС. Учитываются военная специальность в прошлом и пожелания в выборе вида войск в будущем.

«Понял, что все-таки надо идти. Подошел, пообщался с человеком, сказал, что в разведке служил. Он сказал, давай к нам в ГРУ. Я сказал, что без проблем», - объясняет поступающий на контрактную службу Андрей Данилов.

Московский пункт отбора работает без выходных. Многие сотрудники здесь действующие военные, участники спецоперации. Юрий прошел путь от рядового до офицера, а теперь помогает другим найти призвание.

«Работаем в режиме одного окна. Фактически за два-три часа гражданин может стать действующим военнослужащим», - рассказывает офицер пункта отбора Юрий Самсонов.

Пока в программу вбивают нужную информацию, будущие контрактники проходят медкомиссии. Если проблем со здоровьем нет, то через 10 минут будет присвоена категория годности «А1».

Между подачей документов и прохождением врачей можно посидеть в зале ожидания в спокойной обстановке, выпить кофе и заполнить анкету для личного дела. Те, кто прошел врачей и профессиональный отбор, подписывают контракт, затем отправляются на полигон. На полигоне узконаправленные специалисты с хорошей моторикой смогут стать, например, операторами БПЛА.

«Я часовой мастер, уже семь лет занимаюсь часами. Ремонтировал их, подсказывал, закупал. Принял решение, так как уже служил срочную службу. Социальные гарантии очень хорошие и финансовая составляющая, что немаловажно. Принял взвешенное решение, посоветовался с родственниками, родственники нормально отнеслись», - говорит поступающий на контрактную службу Денис Мочалин.

По всей стране сейчас работают более 80 отборочных пунктов. Сотрудники помогают не только подписать контракт, но и получить все положенные социальные выплаты. В том числе погашение просроченных кредитов до 10 миллионов рублей для тех, кто решил стать профессиональным военным с 1 декабря этого года.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.