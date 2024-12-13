Над четырьмя регионами России за ночь уничтожили 13 украинских беспилотников

Минувшей ночью российские силы и средства ПВО перехватили и уничтожили 13 украинских беспилотников над четырьмя региона РФ.

О попытке киевского режима атаковать объекты на территории нашей страны сообщили в Министерстве обороны.

«<...>пять БПЛА - над территорией Курской области, четыре – над территорией Белгородской, три – над территорией Ростовской и один - над территорией Липецкой области», - отметили в оборонном ведомстве.

Уточняется, что для атаки ВСУ использовали ударные беспилотники самолетного типа.

Материал подготовили Ирина Егорова и Николай Баранов.