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Над четырьмя регионами России за ночь уничтожили 13 украинских беспилотников

Для атаки ВСУ использовали ударные беспилотники самолетного типа.
2024-12-13 07:33:03
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Минувшей ночью российские силы и средства ПВО перехватили и уничтожили 13 украинских беспилотников над четырьмя региона РФ.

О попытке киевского режима атаковать объекты на территории нашей страны сообщили в Министерстве обороны.

«<...>пять БПЛА - над территорией Курской области, четыре – над территорией Белгородской, три – над территорией Ростовской и один - над территорией Липецкой области», - отметили в оборонном ведомстве.

Уточняется, что для атаки ВСУ использовали ударные беспилотники самолетного типа.

Материал подготовили Ирина Егорова и Николай Баранов. 

#армия #Минобороны РФ #беспилотники #ВСУ #территория России #средства пво
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