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Десять БПЛА сбиты в небе над Ростовской и Белгородской областями

Боевики ВСУ попытались атаковать территорию Ростовской и Белгородской областей в период с 21:00 до 22:00 часов.
2024-12-12 23:10:45
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Киевский режим предпринял очередную попытку террористической атаки по объектам на территории Российской Федерации. Об этом сообщило Министерство обороны нашей страны.

«12 декабря т.г. в период с 21.00 до 22.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа», - говорится в сообщении.

Дежурные средства противовоздушной обороны вовремя выявили ударные беспилотники и уничтожили их.

Шесть дронов сбиты в небе над Ростовской областью и еще четыре - над территорией Белгородской области.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #ВС РФ #пво #бпла #Ростовская область #белгородская область #Киевский режим
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