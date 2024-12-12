Десять БПЛА сбиты в небе над Ростовской и Белгородской областями

Киевский режим предпринял очередную попытку террористической атаки по объектам на территории Российской Федерации. Об этом сообщило Министерство обороны нашей страны.

«12 декабря т.г. в период с 21.00 до 22.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа», - говорится в сообщении.

Дежурные средства противовоздушной обороны вовремя выявили ударные беспилотники и уничтожили их.

Шесть дронов сбиты в небе над Ростовской областью и еще четыре - над территорией Белгородской области.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.